المؤشر نيكي يكافح وسط تفاؤل حيال التحفيز المالي

واجه المؤشر نيكي الياباني صعوبة في تحديد اتجاهه الأربعاء إذ تنافس التفاؤل حيال الزيادة المحتملة في التحفيز مع عمليات جني للأرباح بعد ارتفاع لمستويات قياسية.

واستقر المؤشر نيكي 225 عند 47965.29 بحلول استراحة منتصف النهار، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 بالمئة.

وحقق المؤشر نيكي مكاسب أمس الثلاثاء وسجل مستوى إغلاق مرتفعا جديدا عند 47950.88، مستفيدا من التفاؤل الذي ساد في مطلع الأسبوع بعدما فازت ساناي تاكايتشي بزعامة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم.

ودعت تاكايتشي، التي تستعد الآن لتصبح رئيسة وزراء اليابان، إلى سياسة مالية ونقدية أكثر تيسيرا، فضلا عن الاستثمار المستهدف في قطاعات تشمل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والدفاع.

وقال كي أوكامورا العضو المنتدب في نيوبرجر بيرمان لإدارة الأصول في طوكيو “إذا نظرنا إلى ارتفاع بعض الشركات، نجد أن الأمر يبدو متعلقا بالتوقعات أكثر من الأساسيات”.

وتلقت أسهم شركات التصدير دعما أيضا من التراجع الحاد للين، إذ جرى تداوله عند أضعف مستوى منذ فبراير شباط.

وعلى المؤشر نيكي، ارتفع 148 سهما وانخفض 76 سهما.

وكان أكبر الأسهم الرابحة بالنسبة المئوية على المؤشر هو سهم آي.إتش.آي كورب لصناعة الآلات الثقيلة، بارتفاع 6.3 بالمئة، يليه سهم فوجيكورا، وهي مورد رئيسي في قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي قفز 4.2 بالمئة.

وكان سهم مجموعة سوفت بنك أكبر عائق للمؤشر نيكي من حيث النقاط إذ تراجع 2.1 بالمئة، وكذلك سهم شركة طوكيو إلكترون ذات الثقل في قطاع الرقائق، والذي انخفض 2.2 بالمئة.