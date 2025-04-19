المانيا تمنع مقاتلات عن تركيا!

ذكرت صحيفة “Handelsblatt” الألمانية أن الحكومة الحالية في برلين تمنع توريد حوالي 30 مقاتلة “يوروفايتر” إلى تركيا، وذلك على خلفية اعتقال رئيس بلدية اسطنبول المعزول أكرم إمام أوغلو.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على المفاوضات السرية للحكومة قولها: “الحكومة الفيدرالية المكونة من ائتلاف الأحمر-الأخضر (لونا حزبي الاشتراكي الديمقراطي والخضر) تعرقل صفقة توريد حوالي 30 مقاتلة من نوع يوروفايتر لتركيا ووصفت الأوساط الحاكمة في ألمانيا اعتقال زعيم المعارضة التركية أكرم إمام بأنه سبب رئيسي لهذا القرار الرافض لترخيص التصدير”.

واعتُقل إمام أوغلو في 19 آذار بتهم الفساد التي ينفيها بشدة، ووصفت الخارجية الألمانية ما حدث بأنه يمثل “انتكاسة خطيرة” للديمقراطية في تركيا.

ودعت الخارجية إلى تحقيق في قضية إمام أوغلو يستند إلى “مبادئ سيادة القانون”.

وكانت ألمانيا قد وافقت في وقت سابق على بدء مفاوضات فنية مع تركيا بشأن توريد مقاتلات “يوروفايتر”.

من جهته، أعلن وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في وقت سابق أن تركيا تنوي شراء 40 مقاتلة “يوروفايتر”، وحصلت على موافقة بريطانيا وإسبانيا، وهي الآن تحاول إقناع ألمانيا، وحسب قناة Habertürk، فقد وعدت لندن بمساعدة أنقرة في رفع اعتراضات برلين.