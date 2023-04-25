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المانيا ستختم آخر رحلة إجلاء لها من السودان الثلاثاء

منذ 51 دقيقة
آخر تحديث: 25 - أبريل - 2023 5:32 مساءً
المانيا

المانيا

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قالت وزارتا الخارجية والدفاع الألمانيتان في بيان مشترك الثلاثاء إن ألمانيا ستنظم آخر رحلة إجلاء لها من السودان إلى الأردن مساء اليوم، مع عدم وجود خطط لرحلات جوية أخرى من المنطقة في الوقت الحالي.

وقالت الوزارتان إن دولا شريكة ستجلي المواطنين الألمان المتبقين في السودان في الأيام المقبلة.

هذا وحذرت وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء، من “استغلال قوات الدعم السريع للهدنة في نشر قواتها وارتكاب مزيد من الانتهاكات ضد المدنيين”.

وقالت الخارجية في بيان إن “الدعم السريع صارت مليشيات إرهابية ضالعة في ترويع المواطنين وقتل واستهداف المدنيين”.

ودان البيان “استمرار نهج قوات الدعم السريع في استهداف السفراء والدبلوماسيين ومقار البعثات الدبلوماسية”.

وأفادت الوزارة أن “استجابة قيادة الجيش للهدنة تؤكد حرصها على حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني”.

وشددت الخارجية في بيانها على التزام الخرطوم “بالهدنة الإنسانية ووقف القتال”.

    المصدر :
  • رويترز

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