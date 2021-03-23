المبادرة السعودية تدفع قوى الغرب للبحث في وقف الحرب اليمنية

قال وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب إنه التقى نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وكذلك وزيري خارجية ألمانيا، وفرنسا، الثلاثاء، لبحث مبادرات سلام من أجل اليمن.

ويأتي ذلك عقب تقديم السعودية، الإثنين، مبادرة لوقف الحرب في اليمن، وإحلال السلام، والبدء بالمفاوضات، ووقف فوري لإطلاق النار.

وأضاف راب في تغريدة مستخدمًا صور أعلام الدول الأربع بدلًا من ذكر أسمائها في رسالته ”من الضغط من أجل السلام في اليمن، إلى منع إيران من أن تصبح قوة نووية، تقف بريطانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، معًا كقوة للخير“.

وكانت بريطانيا، وأمريكا، في مقدمة الدول العظمى التي أعربت عن ترحيبها، ودعمها للمبادرة السعودية للسلام في اليمن.

وتابع راب:“التقيت شخصيًا لأول مرة، اليوم، مع بلينكن وهايكو ماس (وزير خارجية ألمانيا)، وجان إيف لو دريان (وزير خارجية فرنسا)، لبحث التحديات والفرص التي تنتظرنا“.

وحازت المبادرة السعودية على دعم أممي، وعربي، ودولي واسع مثَّل ضغطًا على ميليشيات الحوثيين الموالية لإيران، لوقف عملياتها الإرهابية.