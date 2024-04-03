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المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن: في النهاية لا بد من التوصل إلى حل دبلوماسي

منذ 16 دقيقة
تيم ليندركينج المبعوث الأمريكي لليمن

تيم ليندركينج المبعوث الأمريكي لليمن

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قال تيم ليندركينغ المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن الأربعاء إن ضغوط التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يهدف إلى حماية حركة الشحن في البحر الأحمر ربما يثني جماعة الحوثي اليمنية عن شن هجمات على السفن، لكن في نهاية المطاف لا بد من التوصل إلى حل دبلوماسي.

وفي آخر المستجدات أفاد تلفزيون “المسيرة” التابع للحوثيين، الاثنين 1\4\2024، بأن طائرات أميركية وبريطانية شنت غارة على منطقة الطائف بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة اليمنية. ولم يذكر التلفزيون تفاصيل أخرى.

وتوجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.

وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة الحوثي التي تقول إن الهجمات تأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

    المصدر :
  • رويترز

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