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المبعوث الأممي إلى سوريا: الدمار الذي خلفه الزلزال "لا يمكن تصوره"

منذ 4 دقائق

Members of the Algerian rescue team and Syrian army soldiers search for survivors at the site of a damaged building, in the aftermath of the earthquake in Aleppo, Syria February 8, 2023. REUTERS/Firas Makdesi

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قال مهند هادي منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية إن الدمار الذي خلفه الزلزال لا يمكن تصوره.

وأعرب المنسق الأممي عن أمل المنظمة الدولية في استئناف شحنات المساعدات الحيوية عبر الحدود من تركيا إلى شمال غرب سوريا غدا الخميس بعد توقفها منذ الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين هذا الأسبوع.

وقال هادي خلال إفادة صحفية عبر الإنترنت “نأمل أن نتمكن غدا من توصيل (مساعدات) عبر الحدود”.

وأضاف “لدينا بصيص أمل في إمكانية اجتياز الطريق والوصول إلى الناس”.

في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن أكثر من 298 ألفا اضطروا لترك منازلهم بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد هذا الأسبوع.

ويشير هذا الرقم فيما يبدو إلى سوريين يعيشون في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة وتضررت من الكارثة وليس من يعيشون في مناطق تسيطر عليها أطراف أخرى.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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