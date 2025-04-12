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المبعوث الأممي لسوريا: لضرورة رفع العقوبات عن دمشق لتنهض

منذ 23 ثانية
غير بيدرسون

غير بيدرسون

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جدد المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسون التأكيد على أهمية رفع العقوبات الغربية عن البلاد.

وقال في تصريحات على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا جنوب تركيا، “، نجري حوارا مع الحكومة السورية، لكن على المجتمع الدولي مساعدتها لتتمكن من النجاح”.

كما شدد على ضرورة رفع العقوبات عن دمشق لتنهض بعد سنوات الحرب.

إلى ذلك، أشار إلى أن إسرائيل تلعب بالنار عندما تستخدم أجواء سوريا وتعتدي على أراضيها.

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا انتقد سابقا الغارات الإسرائيلية المستمرة على البلاد، لاسيما منذ سقوط الرئيس السابق بشار الأسد.

كما حث أكثر من مرة المجتمع الدولي على رفع العقوبات الغربية التي تثقل كاهل الاقتصاد المتهاوي، جراء 14 سنة من الحرب.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أوضحت أن “نحو 16.7 مليون شخص داخل سوريا – أي ما يقارب 90% من السكان يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، بينما لا يزال أكثر من 7.4 مليون سوري نازحين داخلياً”، يحتاجون أيضاً للدعم.

    المصدر :
  • وكالات

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