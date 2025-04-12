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المبعوث الأميركي: المفاوضات مع طهران كانت إيجابية وبناءة

منذ 4 دقائق
المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. رويترز

المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. رويترز

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بعد اختتام المفاوضات غير المباشرة بين الوفدين الإيراني والأميركي في العاصمة العُمانية مسقط، أكد المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، ستيفن ويتكوف، أن المحادثات جرت بشكل إيجابي وبنّاء.

وأضاف ويتكوف قوله على صفحته في منصة “إكس”: “أجرينا محادثة إيجابية وبناءة للغاية”، مؤكداً أنه سيعود إلى الولايات المتحدة اليوم.

في وقت سابق، أوضحت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، أن المفاوضات بين ممثلي إيران والولايات المتحدة بشأن تسوية برنامج طهران النووي جرت في أجواء بناءة.

بدوره أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الجولة الثانية التالية من المفاوضات بين طهران وواشنطن ستعقد في 19 أبريل في عُمان على نفس المستوى.

    المصدر :
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