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المبعوث الأميركي: خطوات إيجابية نحو سوريا مستقرة بالتعاون مع الأردن

منذ 14 دقيقة
المبعوث الأميركي ​توماس باراك​

المبعوث الأميركي ​توماس باراك​

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قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، في منشور له عبر منصة X  أن بلاده ممتنة للشراكة مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مثمناً دور المملكة في تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة السويداء.

وأكد باراك أن المملكة الأردنية الهاشمية تلعب دوراً قيادياً مهماً في المنطقة، مشيراً إلى أهمية التنسيق مع الشركاء الإقليميين لدعم جهود التهدئة والاستقرار في سوريا.

وأضاف: “نحرز خطوات إيجابية نحو سوريا موحدة ومستقرة تنعم بالسلام مع جيرانها، بمن فيهم حلفاؤنا الأردنيون”، في تأكيد على التزام واشنطن بالحلول الدبلوماسية ودعم الاستقرار في المنطقة

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