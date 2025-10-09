المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: لن نطلق سراح مروان البرغوثي في إطار الصفقة

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان اليوم الخميس إن إسرائيل لا تعتزم إطلاق سراح القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) مروان البرغوثي، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم أمس في شرم الشيخ بمصر.

وأضافت للصحفيين “أؤكد لكم في هذه المرحلة أنه لن يكون جزءا من صفقة الإفراج هذه”.

ويعتبر البرغوثي، المسجون منذ أكثر من عقدين، من الشخصيات المحتملة لتوحيد الفلسطينيين، وهو سياسي وقيادي بارز في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، شارك في الانتفاضة الأولى 1987، وكان أحد أبرز وجوه الانتفاضة الثانية 2000، اعتقل وأبعد أكثر من مرة، تعرض لمحاولات اغتيال إسرائيلية فاشلة، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة 5 مرات.

وأضافت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، “وصلنا لنقطة مصيرية في هذه الحرب وكل الأهداف التي وضعها رئيس الوزراء تحققت”.

وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية اتخذت “قرارات صعبة من أجل الوصول إلى هذه اللحظة”.

وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، قالت إنه سيكون خلال 24 ساعة بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

وأكدت أنه سيعاد انتشار الجيش على الخط الأصفر، وذلك يعني السيطرة على نحو 53% من غزة.

وذكرت أنه تم توقيع المسودة النهائية للمرحلة الأولى من الخطة في مصر صباح اليوم، وأنه بعد مضي 24 ساعة، ستبدأ مهلة 72 ساعة للإفراج عن الرهائن.

تبادل كشوف الأسرى

وفي وقت سابق، قالت حركة حماس إنه جرى اليوم تبادل كشوفات الأسرى الفلسطينيين المطلوب الإفراج عنهم، وفق المعايير والأعداد التي تم التوافق عليها مسبقاً.

وذكر مصدر فلسطيني مقرب من المحادثات أن القائمة تتضمن مروان البرغوثي القيادي في حركة فتح، وأحمد سعدات زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ويقضي كلاهما أحكاما متعددة بالسجن المؤبد في اتهامات بشن هجمات أسفرت عن مقتل إسرائيليين.

شخصيات تتصدر القائمة

ومع بدء المفاوضات بين إسرائيل وحماس بوساطة دولية في مصر -يوم الاثنين- تصدّر 4 أسرى فلسطينيين بارزين قائمة الأسماء التي تطالب حركة المقاومة الإسلامية بالإفراج عنها في أي صفقة تبادل قادمة، لما لها من ثقل سياسي ورمزي في الساحة الفلسطينية.

ووفق صحيفة “جيروزاليم بوست الإسرائيلية، فإن مروان البرغوثي، القيادي البارز في حركة فتح والرئيس السابق لجهاز “التنظيم” في الضفة الغربية، هو من يتصدر القائمة.

وكان من القيادات المحورية للانتفاضة الثانية، واعتقلته القوات الإسرائيلية في رام الله خلال عملية “السور الواقي” في أبريل/نيسان 2002، وأدانته محكمة مدنية إسرائيلية لاحقاً بـ5 جرائم قتل وتهم أخرى، وحُكم عليه بـ5 مؤبدات إضافة إلى سنوات أخرى.

والشخصية الثانية التي ورد اسمها في القائمة هو الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد سعدات، الذي تتهمه إسرائيل بالتخطيط لاغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي عام 2001.

وبعد سنوات من احتجازه لدى السلطة الفلسطينية، انسحب المراقبون البريطانيون والأميركيون المشرفون على سجن أريحا، فاقتحمته قوات الاحتلال في مارس/آذار 2006 واعتقلته، وحُكم عليه بالسجن 30 سنة.

وتطالب حماس أيضاً بالإفراج عن إبراهيم حامد، الذي شغل منصب قائد العمليات في كتائب القسام بالضفة الغربية خلال الانتفاضة الثانية.

واعتُقل في رام الله في مايو/أيار 2006، وأُدين بتدبير تفجيرات كبيرة في القدس والجامعة العبرية، وحُكم عليه بـ54 مؤبداً.

ويُكمل القائمة، القيادي البارز في حركة حماس من طولكرم عباس السيد، والمدان بالتخطيط لهجوم انتحاري في فندق بارك بمدينة نتانيا في مارس/آذار 2002، أسفر عن مقتل 30 شخصاً، ويقضي حكماً بـ35 مؤبداً، واستبعدته إسرائيل مرارا من صفقات تبادل سابقة للأسرى.