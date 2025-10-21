المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: استئناف المفاوضات النووية مرهون بموقف الطرف الآخر

شددت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني على أن استئناف المفاوضات النووية مرهون بموقف الطرف الآخر، مؤكدة أن طهران لن تدخل أي حوار إلا على أساس الندية والاحترام المتبادل.

وأوضحت: يمكننا الدخول في مفاوضات عندما يُبدي الطرف المقابل الاحترام اللازم ويقبل بأن يكون الحوار على أساس الندية لا من موقع أعلى إلى أدنى، لأن هذا يعني إملاء للشروط. يمكننا الدخول في حوار فقط عندما يكونُ من موقع متكافئ.

وأضافت: العالم يدرك جيداً مدى تمسكنا بالحوار، لكن من الطبيعي أن نتأكد أولاً من أن مبادئ الحوار معترف بها قبل المضي قدماً.

كما أكدت المتحدثة باسم حكومة طهران، أن مجلس الأمن لم يتخذ أي قرار بشأن إعادة تفعيل القرارات الأممية الملغاة، معتبرة أن القرار 2231 انتهى فعلياً ولا أساس قانونياً لمواصلة هذا الملف.

حيث قالت “القرار 2231 انتهى، ومن وجهة نظر إيران وروسيا والصين لم يَعُد هناك أساس عمليٌ لمواصلة هذا الملف، كما أنه على مستوى مجلسِ الأمن لم يُتخذ بعد أي قرار لإعادة تفعيل العقوباتِ التي أُلغيت سابقاً”.

وأضافت: إن الغالبية الساحقة من المجتمع الدولي ترفضُ النهج الأحادي، والمجتمع الدولي من الأساسِ يجب ألا يسمحَ لعددٍ محدودٍ من الدول، التي يفتقر بعضُها حتى إلى الأهلية اللازمة، بالتدخل في قضايا يمكن أن تضر بالسلامِ العالمي، وتمس شرعية المنظمات الدولية.