المجر تحجب 12 موقعا أوكرانيا ردا على خطوة مماثلة من كييف

منذ 42 دقيقة
قالت المجر اليوم الاثنين إنها حجبت الوصول إلى 12 موقعا إخباريا أوكرانيا بعد خطوة مماثلة من جانب كييف، في ما يزيد العلاقات سوءا بين الجارتين، والتي توترت بالفعل خلال الغزو الروسي لأوكرانيا.

‭‭ ‬‬وفي وقت سابق من هذا الشهر، قامت أوكرانيا بحجب عدد من المواقع الإلكترونية التي قالت إنها تشتمل على وجهات نظر مؤيدة لروسيا بناء على طلب من الأجهزة الأمنية. وشملت تلك القائمة ثمانية مواقع باللغة المجرية، من بينها الموقع الإخباري الشهير المؤيد للحكومة (أوريجو.هو).

وقال جيرجيلي جولياس، رئيس مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في منشور على فيسبوك اليوم، معلنا عن هذا الإجراء “يجب على الدولة ذات السيادة أن ترد بشكل متناسب على هجوم غير مبرر تماما”.

ومعظم المواقع التي استهدفتها المجر تحظى بمتابعة على نطاق واسع في أوكرانيا. ويغطي أحدها، وهو موقع برافدا الأوروبي، عن كثب تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وجهود المجر لعرقلة ذلك.

