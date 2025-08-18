المجر تعلن توقف إمدادات النفط الروسي بعد هجوم أوكراني على خط دروجبا

قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو اليوم الاثنين إن إمدادات النفط الخام الروسي إلى المجر توقفت بعد هجوم أوكراني على محطة محولات على خط أنابيب دروجبا.

وتستورد المجر معظم احتياجاتها من النفط الخام عبر خط أنابيب دروجبا الذي ينقل النفط الخام الروسي عبر روسيا البيضاء وأوكرانيا إلى المجر وكذلك إلى سلوفاكيا.

وكتب سيارتو على فيسبوك أنه تحدث مع نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين الذي أبلغه بأن الخبراء يعملون على إعادة تشغيل محطة المحولات لكن لا يزال من غير الواضح موعد استئناف عمليات الضخ.

وأضاف “الضربة الأحدث ضد أمن الطاقة فظيعة وغير مقبولة”، دون أن يوضح أي تفاصيل بشأن موقع أو توقيت الهجوم.

ولم ترد وزارة الدفاع الأوكرانية ولا القوات المسلحة ولا شركة النفط المجرية (مول) على الفور على طلب للتعليق على الهجوم. كما لم يصدر أي تعليق فوري من شركة سلوفنفت لتكرير النفط في سلوفاكيا التي تستلم النفط الخام الروسي عبر الأنابيب نفسها.

وعلى خلاف العديد من دول الاتحاد الأوروبي، حافظت المجر على علاقاتها السياسية والتجارية الوثيقة مع روسيا، واستمرت في الاعتماد على الطاقة الروسية منذ أن غزت موسكو.

وقال ‭سيارتو العام الماضي إن خط أنابيب دروجبا سيظل‬ الطريق الرئيسي للمجر للحصول على الواردات النفطية.

يأتي توقف إمدادات النفط اليوم الاثنين بعد توقف مؤقت الأسبوع الماضي عندما أعلن الجيش الأوكراني في 13 أغسطس آب أن طائراته المسيرة استهدفت محطة ضخ النفط في منطقة بريانسك الروسية.