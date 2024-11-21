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المجلس العسكري في مالي يعين عبد الله مايجا رئيساً للوزراء

منذ 29 دقيقة
المجلس العسكري الحاكم عين المتحدث باسمه عبد الله مايجا رئيسا للوزراء

المجلس العسكري الحاكم عين المتحدث باسمه عبد الله مايجا رئيسا للوزراء

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ذكر التلفزيون الرسمي في مالي أن المجلس العسكري الحاكم عين، اليوم الخميس، المتحدث باسمه عبد الله مايجا رئيسا للوزراء بعد يوم من إقالة شوجيل مايجا على خلفية انتقاده لإدارة البلاد.

وقال مصدر مقرب من رئيس الوزراء المقال أن وسائل إعلام نقلت عنه تنديده في مطلع الأسبوع بإخفاق المجلس العسكري في تنظيم انتخابات خلال فترة انتقالية مدتها 24 شهرا للعودة إلى الديمقراطية، وهو ما أثار غضب المجلس.

وسيطر العسكريون على السلطة في انقلابين متتاليين في عامي 2020 و2021 ووعدوا بإجراء انتخابات في فبراير شباط لكنهم أرجأوا التصويت إلى أجل غير مسمى وأرجعوا ذلك إلى مشكلات فنية.

وتأتي إقالته في ظل مؤشرات على تفاقم الإحباط والانقسام وسط السياسيين في مالي حتى بين من دعم منهم الانقلاب في البداية وتعاون مع المجلس العسكري.

أما عبد الله مايجا فقد أدلى بتصريحات علنية قوية أيضا، بصفته المتحدث باسم الحكومة، ضد فرنسا التي استعمرت بلاده من قبل بما في ذلك مطالبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتخلي عن موقفه “الاستعماري الجديد” و”المتعالي”.

وسبق أن شغل عبد الله مايجا منصبا وزاريا قبل أن يصبح رئيسا للوزراء.

    المصدر :
  • رويترز

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