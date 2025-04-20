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المجلس الوطني الفلسطيني: الاحتلال مسؤول عن استشهاد 211 صحفياً منذ 7 أكتوبر

منذ ساعتين
صحفيين شهداء في غزة

صحفيين شهداء في غزة

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دعا المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لمحاسبة مرتكبي الاعتداءات ضد الصحفيين، وتوفير الحماية العاجلة للعاملين في الحقل الإعلامي.

جاء ذلك في بيان، الأحد، بمناسبة يوم الإعلام العربي، قال فيه إن “ما يواجهه الصحفي الفلسطيني ليس فقط اعتداء على الأفراد، بل هو محاولة متعمدة لإسكات صوت فلسطين وإبادة روايتها”.

وتحيي جامعة الدول العربية في 21 نيسان/ إبريل من كل عام “يوم الإعلام العربي”، تنفيذا لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية السادسة والأربعين.

وحمل المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير الفلسطينية) “الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائمه ضد الصحفيين”.

وأضاف أن “هذه الذكرى تأتي هذا العام في ظل واحد من أكثر الفصول دموية في التاريخ الفلسطيني المعاصر، حيث يتعرض شعبنا منذ ما يزيد على 18 شهرا لعدوان فاشٍ وإرهابي منظم، بلغ ذروته في قطاع غزة..”

وأشار “الوطني الفلسطيني” في البيان إلى أن “الصحفيين الفلسطينيين شهدوا في هذا العدوان ظروفا هي الأخطر في العالم، إذ تحولوا إلى أهداف مباشرة للطائرات والقذائف، في انتهاك سافر لكل القوانين الإنسانية.

وأوضح أن “هذه الجرائم ترتكب في ظل صمت دولي مريب وتحد صارخ للمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تنص على حماية المدنيين، بمن فيهم الصحفيون، في أوقات الحرب”.

وفي 8 أبريل الجاري، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 211 منذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار الماضي، قتلت إسرائيل 1783 فلسطينيا وأصابت 4683 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق ما أفادت به وزارة الصحة بالقطاع، السبت.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

    المصدر :
  • الأناضول

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