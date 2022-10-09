المحتجين لـ نجل خامنئي: فلتمت يا مجتبى ولن ترى الزعامة

لاتزال الاحتجاجات في الشوارع الايرانية مستمرة رغم القمع والعنف الذي تمارسه السلطة على المحتجين من اطلاق رصاص حي وقطع الانترنت، وذلك منذ مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الاخلاق بعد ثلاثة ايام من اعتقالها، ومنذ منتصف الشهر الماضي، واحتجاجات الشباب لم تهدأ، لاسيما في الجامعات والمدارس.

وقد تجددت كما العادة ليل أمس السبت 8 أكتوبر 2022 وحتى الساعات الأولى من فجر الأحد 9 أكتوبر 2022، لاسيما في منطقة خاك سَفْيد، شرقي طهران، و جنت آباد، شمالي العاصمة وجنوبها أيضا.

وتعالت هتافات المحتجين في الشوارع قائلة: فلتمت يا مجتبى (نجل المرشد الإيراني علي خامنئي) ولن ترى الزعامة.

كما ردد عدد من المتظاهرين في نازي آباد جنوبي طهران: “هذا العام هو عام الدماء، فليسقط خامنئي”.

كذلك عبر البعض عن احتجاجهم عبر إطلاق أبواق السيارات في منطقة جنت آباد.

فيما شوهد عناصر الأمن يفرون من وجه المحتجين الغاضبين في منطقة خاك سَفْيد، فجر الاحد 9 أكتوبر، بحسب ما أظهرت مقاطع مصورة نشرها ناشطون إيرانيون على مواقع التواصل.

كما تمسك المسؤولون السياسيون بسيناريو “التخوين”، واصفين المتظاهرين تارة بالخونة وطوراً بمثيري الشغب و”الذباب” التابع للخارج!