الأثنين 21 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 13 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المحكمة العليا‭ ‬بالبرازيل تبقي الرئيس السابق بولسونارو قيد الإقامة الجبرية

منذ ساعة واحدة
جايير بولسونارو

جايير بولسونارو (رويترز)

A A A
طباعة المقال

حكم قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس، اليوم الاثنين، بإبقاء الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو قيد الإقامة الجبرية، بحسب وثيقة قضائية اطلعت عليها رويترز.

ويخضع بولسونارو للإقامة الجبرية منذ أغسطس آب بسبب عدم الامتثال لأوامر تقضي بتقييد حركته بسبب اتهامات، لم تثب بعد، بأنه حاول إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل في تحقيق اتُهم فيه بالتخطيط لانقلاب من أجل البقاء في السلطة بعد خسارته انتخابات 2022.

وأدين الرئيس السابق في وقت لاحق في قضية منفصلة بالتخطيط لانقلاب وحكم عليه الشهر الماضي بالسجن لمدة 27 عاما وثلاثة أشهر.

ووصف ترامب القضية بأنها “حملة شعواء”، ورد بفرض رسوم جمركية باهظة على صادرات البرازيل، وفرض عقوبات على القاضي المشرف على القضية ضد بولسونارو، وسحب تأشيرات العديد من المسؤولين البرازيليين.

وفي الأسابيع التي أعقبت إدانة بولسونارو، طلب فريقه القانوني رسميا إطلاق سراحه من الإقامة الجبرية، قائلا إنه لم يتم توجيه اتهامات إليه في التحقيق الذي أدى إلى احتجازه.

ورفض القاضي مورايس حجج الدفاع، وحكم بأن الإقامة الجبرية “ضرورية ومناسبة” لأن استمرار حرية بولسونارو يشكل مخاطر ثبتت من خلال إدانته وانتهاكاته المتكررة للتدابير الاحترازية.

وقال مورايس “إن ضمان النظام العام والحاجة إلى ضمان التطبيق الكامل للقانون الجنائي يبرران الإبقاء على الإقامة الجبرية وغيرها من التدابير الاحترازية”.

ولم يرد فريق الدفاع القانوني عن بولسونارو فورا على طلب التعليق.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بورصة وول ستريت
وول ستريت تغلق على ارتفاع حاد بعد تصريحات ترامب عن الصين
العلم المصري
مصر: سنظل داعمين لحق الشعب الفلسطيني في العيش في دولة مستقلة
هجوم روسي يقطع الكهرباء عن 3 مناطق بخاركيف الأوكرانية
هجوم روسي يقطع الكهرباء عن 3 مناطق بخاركيف الأوكرانية

الأكثر قراءة

أضرار في جرافات في جنوب لبنان بعد غارات جوية إسرائيلية
تغيير قواعد اللعبة.. "اقتصاد الحزب الموازي" في مرمى إسرائيل
تظاهرة في لندن دعماً لغزة
غزة تلقّن إيران درساً!
بلدية تنورين
بعد قرار وزارة الصحة.. بلدية تنورين: لإعادة الفحوص سريعًا