الخميس 13 صفر 1447 ﻫ - 7 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المحكمة العليا في ألمانيا تقصر استخدام برامج التجسس على الجرائم الخطيرة

منذ 5 دقائق
علم ألمانيا

علم ألمانيا

A A A
طباعة المقال

قضت المحكمة العليا في ألمانيا، اليوم الخميس، بأحقية مسؤولي إنفاذ القانون في استخدام برامج تجسس تثبت سرا لمراقبة هواتف وأجهزة كمبيوتر في حالات الجرائم الخطيرة فقط.

واشتكت مجموعة ديجيتال كاريدج الألمانية للحقوق الرقمية من أن التعديل الذي تم في عام 2017 وسمح للشرطة بمراقبة المحادثات المشفرة أو خدمات المراسلة، مثل واتساب، ببرامج تجسس في ظروف معينة قد يؤثر أيضا على غير المشتبه بهم.

وقالت المحكمة إن تعديل عام 2017 لقانون الإجراءات الجنائية ترك المجالات التي يمكن المراقبة فيها مفتوحة جدا.

وذكرت المحكمة أن هذه المراقبة تعتبر تدخلا خطيرا، وبالتالي لا يمكن اللجوء إليها إلا في الجرائم النكراء تحديدا.

وبالتالي لا يمكن للشرطة مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية عند التحقيق في الجرائم التي تصل عقوبتها القصوى إلى ثلاث سنوات لأنها ليست خطيرة بما يكفي.

وأضافت المحكمة أن سلطة المحققين في تفتيش أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية الخاصة بالمشتبه بهم سرا لا تتوافق نوعا ما مع القانون الأساسي الألماني، لكن هذه الأحكام ستظل سارية لحين سن لوائح جديدة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم كمبوديا
كمبوديا وتايلاند تتفقان على مراقبة آسيان للحدود لضمان صمود الهدنة
علم تركيا
"رويترز" عن مصدر تركي: قوات سوريا الديمقراطية لا تتصرف وفقاً لاتفاقية الدمج مع الحكومة السورية
الشرطة التونسية
الداخلية التونسية تكشف عن حملات مشبوهة تستهدف الدولة وتتوعّد بالمتابعة القضائية

الأكثر قراءة

الشيخ نعيم قاسم
جنّ جنون حزب الله.. تهديد مباشر للحكومة
الليرة اللبنانية تهوي إلى أدنى مستوى في تاريخها
3 عقبات تحول دون طرح ورقتي الـ 500 ألف والمليون ليرة في الأسواق!
قتل في غارة للجيش اللبناني… مَن هو “أبو سلّة”؟