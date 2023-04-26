المحكمة العليا في إيران تؤيد الحكم بإعدام إيراني يحمل الجنسية الألمانية

قال متحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية (الأربعاء 26-4-2023) إن المحكمة العليا في البلاد أيدت الحكم بإعدام جمشيد شارمهد الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والألمانية بتهمة “الفساد في الأرض”.

وحكم القضاء المحافظ في الجمهورية الإسلامية على شارمهد بالإعدام في فبراير شباط بعد إدانته برئاسة جماعة مؤيدة للنظام الملكي ومتهمة بتنفيذ تفجير دام عام 2008 والتخطيط لهجمات أخرى في البلاد.

ونقلت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية عن المتحدث مسعود ستايشي قوله في مؤتمر صحفي أسبوعي بطهران “المحكمة العليا أيدت الحكم. وبعد إخطار المحكمة الأدنى، ستُتخذ الإجراءات بعد ذلك لتنفيذ قرار المحكمة العليا”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن برلين مصدومة من تقارير تأييد حكم الإعدام وتعمل على التأكد من ذلك.

وأضاف “إذا كان ذلك صحيحا فإن الموقف سيكون خطيرا جدا بحق” مشيرا إلى أن ألمانيا تعتبر الحكم بإعدام شارمهد غير مقبول تماما.

وتصاعدت التوترات بين إيران والقوى الغربية بسبب قضايا تتراوح من البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل إلى قمع طهران العنيف لاحتجاجات استمرت شهورا عقب وفاة شابة وهي رهن الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر أيلول الماضي.

واعتقل شارمهد، الذي حصل على إقامة في الولايات المتحدة أيضا، في عام 2020 ووصفته وزارة المخابرات في ذلك الوقت بأنه “زعيم جماعة تندر الإرهابية التي دبرت أعمالا مسلحة وإرهابية في إيران من الولايات المتحدة”.

وتقول الجمعية الملكية الإيرانية، أو تندر، التي تتخذ من لوس انجليس مقرا لها، إنها تسعى إلى إعادة النظام الملكي في إيران بعدما ألغته الثورة الإسلامية عام 1979. وهي تدير محطات إذاعية وتلفزيونية موالية للمعارضة الإيرانية في الخارج.

وأعلنت ألمانيا في فبراير شباط أن اثنين من موظفي السفارة الإيرانية من الأشخاص غير المرغوب فيهم وأمرتهما بمغادرة البلاد ردا على الحكم بإعدام شارمهد.