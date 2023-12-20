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المحكمة العليا في كولورادو تقضي بعدم أهلية دونالد ترامب لتولي رئاسة أمريكا

منذ 32 دقيقة
دونالد ترامب

دونالد ترامب (رويترز)

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استبعدت المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأمريكية، الثلاثاء، الرئيس السابق دونالد ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية العام المقبل لدوره في هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس في السادس من يناير كانون الثاني 2021 .

ويجعل هذا الحكم ترامب أول مرشح رئاسي في تاريخ الولايات المتحدة يصبح غير مؤهل لدخول البيت الأبيض بموجب بند نادر الاستخدام في الدستور الأمريكي يمنع المسؤولين الذين شاركوا في “تمرد” من تولي المنصب.

وعلى الرغم من أن هذا الحكم ينطبق فقط على الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية في الخامس من مارس آذار، فمن المرجح أن تؤثر نتيجته أيضا على وضع ترامب في الانتخابات العامة المقررة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

رفع الدعوى مجموعة من الناخبين في كولورادو الذين طالبوا باستبعاد ترامب لتحريضه أنصاره على مهاجمة مبنى الكابيتول في محاولة فاشلة لعرقلة نقل السلطة إلى الديمقراطي جو بايدن بعد انتخابات 2020.

ووصفت حملة ترامب قرار المحكمة بأنه “معيب” و”غير ديمقراطي”، وقالت إنها ستطعن عليه.

فيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ترامب قوله أنه يعتبر قرار محكمة كولورادو “مناهضا للديموقراطية” ويتعهد الطعن به أمام المحكمة العليا.

وقال أحد محامي ترامب إن أعمال الشغب في مبنى الكابيتول لم تكن خطيرة بما يكفي لوصفها بأنها تمرد، وأن تصريحات ترامب لمؤيديه في واشنطن في ذلك اليوم كانت محمية بموجب حقه في حرية التعبير. وأكد المحامي أن المحاكم ليس لديها السلطة لإصدار أمر بإبعاد ترامب من الاقتراع.

    المصدر :
  • رويترز

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