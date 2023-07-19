المحكمة ترفض طلب ترامب إعادة المحاكمة في قضية الكاتبة إي. جين كارول

رفض قاض اتحادي، الأربعاء، طلبا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإجراء محاكمة جديدة بخصوص التعويض الذي قضت به هيئة محلفين قررت أنه مسؤول عن الاعتداء الجنسي على الكاتبة إي. جين كارول والتشهير بها ومنحتها خمسة ملايين دولار.

وفي قرار مؤلف من 59 صفحة، استبعد لويس كابلان قاضي المحكمة الجزئية الامريكية حجج ترامب لخفض قيمة التعويضات لأقل من مليون دولار قائلا إن الحكم الصادر في التاسع من مايو أيار لم يكن “نتيجة خاطئة للغاية” أو “إساءة في تطبيق أحكام العدالة”.

واتهمت كارول (79 عاما) ترامب (77 عاما) باغتصابها في غرفة لقياس الملابس بمتجر كبير في مانهاتن منتصف التسعينيات، ثم بأنه وصف الواقعة بأنها “احتيال” في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال بلاتفورم في أكتوبر تشرين الأول 2022.

واستأنف ترامب الحكم. ولم يرد محاميه على طلبات للتعليق، كما لم يرد محامو كارول على طلبات مماثلة على الفور أيضا.

وفي إطار سعيه لخفض التعويض، وصف ترامب تعويض المليوني دولار للاعتداء الجنسي بأنه “كبير للغاية” لأن مثل هذا الاعتداء قد يكون شمل ملامسة ثديي كارول من خلال الملابس”، وهو أمر بعيد كل البعد عن الاغتصاب.

لكن القاضي قال إن القانون الجنائي الخاص بنيويورك يُعرّف الاغتصاب بشكل أضيق بكثير مما يتصوره الناس العاديون من المصطلح وكان ترامب مخطئا عندما تمسك بأن ذلك حجة له.

وقال كابلان أيضا إن الأدلة تبرر منح كارول ثلاثة ملايين دولار تعويضا لتعرضها للتشهير، رافضا ادعاء ترامب بأن ذلك بُني على “مجرد تكهنات” عن كيفية تضرر سمعة كارول.