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المخابرات الأردنية تُحبط مُخططات تهدف إلى المساس بالأمن الوطني

منذ 6 دقائق
الجيش الأردني- أرشيفية

الجيش الأردني- أرشيفية

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أحبطت دائرة المخابرات العامة في الأردن، مخططات “كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة”.

وكشفت دائرة المخابرات العامة في بيان، اليوم الثلاثاء 15\4\2025، أنه تم القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

فيما شملت المخططات قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.

وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.

يذكر أن الأردن أحبط في مايو/أيار من العام الماضي (2024) “مؤامرة إيرانية” لتهريب أسلحة إلى داخل المملكة من أجل تنفيذ أعمال تخريبية.

وكشفت المصادر حينها أن الأسلحة أرسلتها فصائل مدعومة من إيران في سوريا إلى خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن لها صلات بالجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية.

يشار إلى أن الأردن أعلن مرارا إحباط العديد من محاولات تهريب أسلحة ومخدرات نفذها متسللون مرتبطون بالميليشيات الإيرانية في سوريا.

فيما تمكنت بعض الشحنات من الدخول دون أن يتم اكتشافها.

إلا أن العام الماضي شهد توتراً ملحوظاً بين عمان وطهران، التي نفت سابقا تورطها في عمليات التهريب هذه، إثر الهجوم بمئات الصواريخ والمسيرات الذي نفذته نحو إسرائيل، ورد الأخيرة أيضا.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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