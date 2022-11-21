المخابرات الإسرائيلية: احتجاجات إيران تحولت إلى ثورة

قال رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية ، الاثنين، إن الاحتجاجات التي تهز إيران بدأت تتحول إلى ما يشبه انتفاضة شعبية لكنه لا يرى “خطرا حقيقيا” على النظام الإيراني في الوقت الراهن.

وعمت الاحتجاجات البلاد بعد مقتل الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما في سبتمبر أيلول أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق. وبلغت الاحتجاجات ذروتها في المناطق التي يعيش بها أغلب الأكراد البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة في إيران.

وإسرائيل، التي تخوض منذ عقود صراعا يشبه الحرب الباردة مع إيران، تراقب التطورات بينما تسعى لإقناع القوى العالمية بتشديد وسائلها الدبلوماسية الرامية للحد من البرنامج النووي لغريمتها اللدود.

وقال الميجر جنرال أهارون حاليفا رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية في معهد أبحاث الأمن القومي بجامعة تل أبيب “أعتقد أن الاحتجاجات تحولت بالفعل إلى ما يشبه انتفاضة شعبية”.

وأضاف “عندما تنظر إلى بعض الحوادث، حتى توقيت وقوعها، والأضرار التي تلحق بمؤسسات السلطة ورموزها، وعدد القتلى، هناك شيء مختلف يحدث هنا يؤرق النظام بشدة”.

وتابع قائلا “لا أرى خطرا على النظام في المرحلة الحالية” لكنه حذر من أن “التنبؤ بسلوك الجماهير ليس أمرا ممكنا لرئيس جهاز المخابرات العسكرية”.