المدير المالي لمجموعة أداني: الاتهامات الأمريكية مرتبطة بعقد تجاري واحد فقط

قال جوجيشيندر سينغ المدير المالي لمجموعة أداني اليوم السبت إن لائحة الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة للملياردير الهندي غوتام أداني مرتبطة بعقد واحد لشركة أداني غرين إنرجي يشكل نحو 10 بالمئة من أعمالها، ولم توجه اتهامات لأي شركات أخرى في المجموعة بارتكاب مخالفات.

ووجه ممثلو ادعاء أمريكيون يوم الأربعاء اتهامات إلى جوتام أداني، رئيس مجموعة أداني الهندية العملاقة وأحد أثرياء العالم وسبعة متهمين آخرين بالاحتيال لموافقتهم على دفع نحو 265 مليون دولار في شكل رشاوى لمسؤولين حكوميين هنود للحصول على عقود توريد في الطاقة الشمسية.

ونفى أداني جميع الاتهامات ووصفها بأنها “لا أساس لها من الصحة”.

وسعى المدير المالي للمجموعة لدحض الاتهامات اليوم السبت قائلا إنها لم تطل أيا من الشركات المطروحة في البورصة التابعة لأداني وعددها 11 أو يتم اتهامها “بارتكاب أي مخالفات” في القضية.

وقال سينج على إكس إن الاتهامات الواردة في لائحة الاتهام الأمريكية تتعلق “بعقد واحد لشركة أداني جرين، والذي يمثل نحو 10 بالمئة من إجمالي أعمال أداني جرين”.

وتمثل اتهامات الادعاء العام الأمريكي أكبر انتكاسة لمجموعة أداني الهندية التي تبلغ قيمتها 143 مليار دولار، والتي تضررت العام الماضي من اتهامات شركة هيندينبورج ريسيرش بشأن الاستخدام غير السليم للملاذات الضريبية الخارجية، وهو ما نفته الشركة.

وللاتهامات الأمريكية بالفعل تأثير كبير على المجموعة، إذ هوت أسهمها وتدرس بعض البنوك العالمية وقف إصدار ديون جديدة لها مؤقتا، كما ألغت كينيا صفقتين مع أداني بقيمة تزيد عن 2.5 مليار دولار.