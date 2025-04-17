المرشد الإيراني: إيران والسعودية يمكن أن تكمل إحداهما الأخرى

أعلنت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية أن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الذي يزور طهران، التقى بالمرشد الإيراني، علي خامئني، وذكرت الوكالة أن وزير الدفاع السعودي سلم المرشد الإيراني رسالة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

على إثر اللقاء، اعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي بأن هناك أعداء لا يتمنون توافر فرص توسيع للعلاقات الثنائية بين طهران والرياض، قائلاً: توسيع العلاقات بين إيران والسعودية له أعداء، طبقاً لوكالة أنباء تسنيم.

الوكالة أضافت أن المرشد الإيراني شدد على أهمية العلاقات السعودية – الإيرانية، قائلاً: “العلاقة مع السعودية مفيدة لكلا البلدين”، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن طهران والرياض يمكنهما أن يكملا بعضهما البعض”.

تصريحات المرشد الإيراني، جاءت أثناء زيارة الأمير خالد بن سلمان إلى طهران في زيارةٍ رسمية، وذلك بتوجيه من القيادة السعودية، إذ عقد في الزيارة عددًا من اللقاءات؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وناقشا القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

في السياق ذاته، وصف رئيس الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري علاقات بلاده مع الرياض بأنها تشهد “نمواً وتطوراً” منذ توقيع اتفاق بكين في مارس 2023 المنصرم.

التزام سعودي – إيراني باتفاق بكين

ومنذ ذلك الحين، أكد الجانبان السعودي والإيراني التزامهما بتنفيذ اتفاق بكين ببنوده كافة، واستمرار سعيهما لتعزيز علاقات حسن الجوار بين بلديهما عبر الالتزام بالمواثيق الأممية، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها وأمنها.

خيبة أمل

في الإطار ذاته، قال اللواء باقري: “يمكن لطهران والرياض أن تلعبا دوراً مهماً في ضمان الأمن الإقليمي”، وذهب بالقول إن “العلاقات الجيدة مع الرياض تسبب خيبة أمل للأعداء وفرحة للأصدقاء”، كما ذكر.

وتأتي تصريحات باقري عقب لقائه وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الذي وصل طهران اليوم في إطار زيارة رسمية بتوجيهات القيادة السعودية، وأكد رئيس الأركان الإيراني اللواء باقري أن بلاده مستعدة لتطوير علاقاتها الدفاعية مع السعودية، مثمناً في الوقت ذاته المواقف التي تبذلها الرياض بشأن غزة وفلسطين.