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المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تعيد تدوير التجويع في غزة تحت غطاء إنساني

منذ ساعة واحدة
وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة غير كافٍ

وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة غير كافٍ

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أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بيانًا أكد فيه أن الآلية الإسرائيلية المزعومة لإدخال المساعدات إلى غزة ليست إنسانية، بل تهدف إلى هندسة تجويع السكان، ضمن استراتيجية تهدف إلى إطالة أمد الحصار المفروض على القطاع.

تفاصيل التقرير
وفقًا للمرصد، فإن الآلية المطروحة تعيد تقديم جريمة التجويع في صيغة مضللة، حيث يتم تصويرها على أنها خطوة إنسانية، في حين أنها تهدف إلى شرعنة استخدام المجاعة كسلاح ضد السكان. ويشير التقرير إلى أن الخطة تقوم على فرض هيمنة كاملة على دورة المساعدات، بدءًا من تحديد طبيعتها وكمياتها، إلى تخزينها وآلية توزيعها، وصولًا إلى التحكم في الفئات المستفيدة.

تأثيرات الآلية المقترحة
ويؤكد المرصد أن تقييد كل عائلة بطرد مساعدات واحد أسبوعيًا، كما نصت عليه الآلية، لا يلبي الحد الأدنى لمتطلبات مواجهة المجاعة أو استعادة الأمن الغذائي، بل يعزز استمرار الأزمة ويمنحها غطاءً شكليًا.

توصيات المرصد
طالب المرصد المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لهذه السياسات، والعمل على ضمان وصول المساعدات بشكل عادل وكافٍ لسكان غزة، بما يساهم في تخفيف آثار الحصار المفروض منذ سنوات.

    المصدر :
  • وكالات

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