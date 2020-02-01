المرصد: عشرات القتلى من قوات النظام والمسلحين في حلب وإدلب

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 54 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها خلال الـ 24 ساعة جراء المعارك العنيفة بريفي حلب وإدلب، كما قتل في الاشتباكات ذاتها نحو 40 مقاتلا بينهم 29 من المعارضة.

فيما أفاد المرصد بوقوع اشتباكات عنيفة متواصلة على محاور في ريفي حلب الغربي والجنوبي، بين الفصائل ومجموعات معارضة من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى.

وترافق ذلك مع قصف جوي روسي مكثف على محاور القتال وأماكن أخرى في خان العسل والمنصورة وكفر حمرة وخان طومان والفوج 46 وأورم الكبرى.

كما استمرت الاشتباكات العنيفة بين الطرفين على محاور في ريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، حيث تمكنت الفصائل من صد أكثر من 6 محاولات تقدم لقوات النظام على تل مرديخ وألحقت بها خسائر بشرية ومادية، بالإضافة لأسر 3 عناصر على الأقل، وذلك بعد أن كانت قوات النظام تراجعت أمس لمسافة نحو 5 كلم عن سراقب.

كذلك تحاول قوات النظام التقدم من محور حيش باتجاه قرية أرمنايا الواقعة بالقرب من معرحطاط، فيما لم تشهد محاور إدلب أي إسناد جوي لقوات النظام على الرغم من الهجمات العنيفة.

ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية الفادحة بين طرفي القتال على خلفية القصف الجوي والبري والاشتباكات العنيفة منذ مساء الـ 24 من يناير يرتفع تعداد قتلى قوات النظام والمليشيات الموالية لها إلى 233 بينهم 6 من المليشيات الأجنبية الموالية لإيران، بينما يرتفع تعداد المقاتلين الذين قتلوا إلى 240 بينهم من 179 المجموعات المعارضة.