المرصد.. قتيلان من قوات النظام بقصف للمعارضة على إدلب شمالي سوريا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قتل عنصرين من قوات النظام في قصف لقوات المعارضة في محافظة إدلب شمال سوريا .

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بأن عنصرين من قوات النظام السوري قتلا، في قصف نفذته فصائل المعارضة المسلحة في محافظة إدلب شمالي البلاد.

وقال المرصد ”إن عنصرين من قوات النظام قتلا، وجرح آخرون، بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، على محور جراد جنوب إدلب إثر قصف نفذته فصائل المعارضة المسلحة“.

وأضاف المرصد أن قوات النظام قصفت بالمدفعية وقذائف الهاون تمركزات الفصائل والمحاور القريبة؛ ما أدى إلى سقوط جرحى في صفوف ”هيئة تحرير الشام“.

وأوضح المرصد السوري، أنه رصد اشتباكات عنيفة على محور الفطيرة جنوب إدلب، إثر محاولة تسلل لقوات النظام على نقاط الفصائل، تزامنا مع قصف واستهدافات متبادلة بين الطرفين.

ووثق المرصد السوري، أمس الأحد، قصفا مدفعيا نفذته قوات النظام في ريف اللاذقية، استهدف محاور وطرقات جبل التركمان في الريف ذاته، كما استهدفت بالمدفعية الثقيلة قريتي دير سنبل وبينين وحرشها في جبل الزاوية.

قتلى وجرحى في استهداف حافلة لقوات النظام

وكان مصدر عسكري، قد أعلن الأسبوع الماضي عن سقوط قتلى وجرحى، جراء استهداف حافلة، كان على متنها عشرات جنود منقوات النظام بعبوة ناسفة في محافظة درعا جنوب سوريا .

وأكد المصدر أن الحادث وقع على الطريق الواصل بين بلدتي كحيل والسهوة في ريف درعا الشرقي وأسفر عن سقوط ثمانية قتلى وعشرات الجرحى.

من جانبها، ذكرت وكالة (سبوتنيك)، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحافلة كانت تقل نحو 40 جنديا وسقط معظمهم بين قتلى وجرحى جراء الانفجار، وتعمل الفرق الطبية حاليا على نقل القتلى والمصابين إلى مشفى درعا الوطني ومشفى إزرع ومشفى بصرى الشام.