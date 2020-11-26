المرصد: مقتل 19 مسلحًا مواليًا لإيران في ضربات جوية شرق سوريا

غارات على مليشيات إيرانية في سوريا -أرشيفية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 19 مسلحًا مواليًا لإيران، اليوم الخميس؛ إثر ضربات جوية استهدفت مواقعهم شرق سوريا .

ورجح المرصد، أن تكون ”طائرات إسرائيلية“، شنت الغارات التي استهدفت إحدى المجموعات المسلحة غير السورية الموالية لإيران قرب مدينة البوكمال الحدودية مع العراق في أقصى ريف دير الزور الشرقي.

غارات سابقة

قتل ثمانية عناصر من الميليشيات الموالية لإيران وحزب الله اللبناني من جنسيات غير سورية في غارات إسرائيلية ، الأربعاء ، استهدف جبل المانع بريف دمشق الجنوبي الليلة الماضية ، حسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الانسان .

وأوضح المرصد أن القصف استهدف مراكز ومخازن أسلحة وصواريخ تابعة للإيرانيين وحزب الله في منطقة جبل المانع.

وأشار إلى أنه استهدف مركزا عسكريا أيضا تابعا لميليشيا ”المقاومة السورية لتحرير الجولان“ في محيط قرية رويحينة الواقعة عند الحدود السورية مع الجولان المحتل بريف القنيطرة.

وخلفت الضربات الإسرائيلية خسائر مادية، تمثلت بتدمير مستودعات صواريخ في جبل المانع وآليات تابعة لمركز عسكري للمقاومة السورية لتحرير الجولان ضمن اللواء 90 في محيط رويحينة.

وأفاد المرصد بأن عدد القتلى ما زال مرشحا للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالة خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

ومع هذا القصف، تكون إسرائيل قد استهدفت الأراضي السورية 36 مرة منذ بداية عام 2020 الجاري، ما تسبب بمقتل 206 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والقوات الإيرانية وحزب الله والميليشيات التابعة لها.