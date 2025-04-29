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المركزي الأوروبي: المستهلكون يتوقعون تضخماً أعلى وسط تصاعد التوتر التجاري

منذ 17 ساعة
البنك المركزي الأوروبي - الأناضول

البنك المركزي الأوروبي - الأناضول

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أظهر مسح للبنك المركزي الأوروبي اليوم الثلاثاء أن المستهلكين في منطقة اليورو رفعوا توقعاتهم للتضخم في السنوات المقبلة في مارس آذار، وذلك قبل فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على معظم الدول، مما أشعل فتيل حرب تجارية عالمية قد تقوض النمو الاقتصادي.

وذكر البنك استنادا إلى مسح شارك فيه 19 ألف مستهلك في 11 دولة بمنطقة اليورو أن من المتوقع بلوغ معدل التضخم خلال الاثني عشر شهرا القادمة 2.9 بالمئة، ارتفاعا من 2.6 بالمئة في استطلاع الشهر السابق. كما أظهرت بيانات البنك أن توقعات معدل التضخم للسنوات الثلاث المقبلة ارتفعت إلى 2.5 بالمئة من 2.4 بالمئة.

وعلى الرغم من أن مثل هذا الارتفاع من شأنه إثارة قلق البنك المركزي الأوروبي في العادة، فإن هذه الأرقام تسبق الرسوم الجمركية الأمريكية التي غيرت التوقعات الاقتصادية العالمية بشكل جذري.

وارتفع اليورو وانخفضت أسعار الطاقة ومن المرجح أن يضعف النمو الاقتصادي، وهي عوامل ستخفض نمو الأسعار غالبا. علاوة على ذلك، قد ترسل الصين، التي تواجه صعوبة في الوصول إلى السوق الأمريكية، صادراتها من البضائع الرخيصة إلى أوروبا مما يؤدي إلى خفض التضخم بصورة أكبر.

وتغيرت التوقعات بصورة كبيرة لدرجة أن البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة مجددا في أبريل نيسان، محذرا من ضعف النمو، بل إن بعض صناع السياسات يتوقعون عدم بلوغ البنك نسبة التضخم المستهدفة عند اثنين بالمئة.

ويقول البنك إن هذه التغييرات من المرجح ألا تكون مؤقتة، وإن العالم يواجه تحولا جذريا في كيفية تفاعل الدول اقتصاديا وماليا ودبلوماسيا.

    المصدر :
  • رويترز

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