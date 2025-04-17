المركزي التركي يرفع الفائدة بشكل مباغت إلى 46%

رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي 350 نقطة أساس إلى 46 بالمئة الخميس في خطوة مفاجئة أنهت دورة التيسير النقدي وعززت الليرة قليلا في أعقاب تقلبات في السوق بسبب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الشهر الماضي.

وزاد البنك المركزي مرة أخرى سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 49 بالمئة من 46 بالمئة، بعد أن رفعه بالفعل الشهر الماضي في اجتماع غير مقرر سلفا لصناع السياسة النقدية.

وبدأ البنك المركزي تيسير السياسة النقدية في ديسمبر كانون الأول عندما كان سعر الفائدة 50 بالمئة، وذلك بعد جهود تشديد مكثفة منذ منتصف 2023 للسيطرة على ارتفاع الأسعار وسلسلة من انهيارات العملة استمرت لسنوات.