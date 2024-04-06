المستشار الألماني: دعم أوكرانيا أساسي لاستعادة السلام في أوروبا

حث المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم 6 أبريل/نيسان، على مواصلة الدعم الغربي لأوكرانيا في حربها مع روسيا، قائلا اليوم السبت إن ألمانيا لن يثنيها شيء عن جهود دعم كييف.

وفي حديثه خلال تجمع للديمقراطيين الاجتماعيين الأوروبيين في بوخارست، قال شولتس إن أفضل سبيل لمنع أي تصعيد، بما في ذلك الصراع المحتمل بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، هو الردع الفعال، على حد وصفه.

وأضاف الزعيم الألماني الذي قدمت بلاده دعما عسكريا لأوكرانيا بلغت قيمته حتى الآن 28 مليار يورو (30.3 مليار دولار) “الحرب في أوكرانيا تنتهي في اللحظة التي يقرر فيها الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين سحب قواته. ومع ذلك، لن يتخذ هذا القرار إلا إذا أدرك أنه لن يستطيع كسب الحرب في ساحة المعركة”.

وقال “لذلك فإننا نستثمر بشكل أكبر في أمننا ودفاعنا بشكل مشترك في أوروبا حتى لا تسول لأي أحد نفسه بأن يهاجمنا. هذا يعني أيضا وضع المصلحة الذاتية الضيقة جانبا وبناء صناعة دفاع أوروبية قوية وحقيقية”.