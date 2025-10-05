المستشار الألماني يعبر لنتنياهو هاتفياً عن دعمه لخطة ترامب بشأن غزة

ذكر متحدث باسم الحكومة الألمانية أن المستشار فريدريش ميرتس دعا في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إلى أن تفضي المحادثات في مصر إلى اتفاق سريع لإنهاء الأعمال القتالية في غزة.

وقال المتحدث في بيان “يدعم المستشار صراحة خطة الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب للسلام. فبعد مرور ما يقرب من عامين على الهجوم الإرهابي في السابع من أكتوبر 2023، تمثل هذه أفضل فرصة لتحقيق السلام للرهائن وللقطاع”.

وأضاف “الانسحاب المُعلن للقوات الإسرائيلية من غزة هو الخطوة الصحيحة. يجب أن تفضي المحادثات في مصر الآن إلى إنهاء سريع للأعمال القتالية والإفراج الشامل عن الرهائن ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ونزع سلاح (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس”.