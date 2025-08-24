الأحد 1 ربيع الأول 1447 ﻫ - 24 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المستشار الألماني: ينبغي لنا البحث عن شركاء تجاريين جدد

منذ 46 دقيقة
المستشار الألماني فريدريش ميرتس

المستشار الألماني فريدريش ميرتس

A A A
طباعة المقال

قال المستشار فريدريش ميرتس، اليوم الأحد، إنه ينبغي لألمانيا أن تتطلع إلى ما هو أبعد من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي يفرض رسوما جمركية بنسبة 15 بالمئة على سلع التكتل وذلك من خلال إيجاد شركاء تجاريين جدد في السنوات المقبلة.

وقال في كلمة بمناسبة اليوم المفتوح للحكومة، وهو حدث يمكن للناس فيه زيارة مؤسسات برلين والمشاركة في المناقشات، “كيف نتعامل مع التجارة العالمية إذا كان الأمريكيون، على سبيل المثال، لم يعودوا مستعدين للعمل وفق قواعد منظمة التجارة العالمية؟”

وأضاف قائلا “يجب أن نبحث عن شركاء في العالم يشاركوننا نفس تفكيرنا”.

ويتزعم ميرتس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ، الذي يحظى بنسبة تأييد 25 بالمئة، متساويا مع حزب البديل من أجل ألمانيا، وفقا لاستطلاع للرأي نشرته صحيفة بيلد مؤخرا.

وتوصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى اتفاقية تجارية إطارية في 28 يوليو تموز.

وقال ميرتس “نحن بحاجة إلى علاقات اقتصادية جيدة مع الولايات المتحدة”، لكنه أشار إلى فرص تجارية محتملة في أمريكا الجنوبية وآسيا وأفريقيا، على أن تكون ذات منفعة متبادلة.

وقال “يجب أن نمضي في هذا الطريق باستمرار”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جانب من الدمار جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
غزة تحت القصف
مجازر جديدة في غزة.. الاحتلال يقصف الأحياء ويمنع الإسعاف
حكيم جيفريز
زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب: ترامب ليس لديه أساس لنشر قوات بشيكاغو
فيليب لازاريني
لازاريني: الجحيم يتجلى بكل أشكاله في غزة

الأكثر قراءة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع
احتضان وطني لسلام... وتوقيف إبن نائب سابق في "الحزب"
علم لبنان
حزب الله أبلغ موفدى عون رفضه تسليم السلاح.. والتصعيد قادم!
علما السعودية ولبنان
مصدر دبلوماسي رفيع يكشف عن تفاصيل زيارة وفد فني سعودي إلى بيروت!