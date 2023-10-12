المستشار الألماني يُدين دعم إيران لـ "حماس".. ويُحذّر "حزب الله"

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز التضييق على المنظمات الداعمة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وقال لنواب البرلمان إنّ إيران تتحمل مسؤولية السماح للحركة بالنمو لدرجة مكنتها من شنّ هجوم يوم السبت على “إسرائيل”.

شولتز اعتبر اليوم الخميس، أنّه “رغم أننا لا نملك دليلًا قاطعًا على أنّ إيران دعمت هذا الهجوم الجبان من الناحية العملية، فمن الواضح لنا جميعًا أنه من دون الدعم الإيراني ما كانت حماس لتتمكن أبدًا من شن هذا الهجوم غير المسبوق”.

وأضاف: “للأسف، يمكننا توقع أن معاناة السكان المدنيين في قطاع غزة ستزداد على الأرجح، لكن هذا أيضًا من أخطاء حماس وبسبب هجومها على إسرائيل”.

وذكر أنّ ألمانيا ستحظر كل أعمال جمع التبرعات وغيرها من أنشطة الدعم لحماس، وستحظر شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، لكن السلطات الألمانية تقول إنها تروج لخطاب الكراهية وتدعو إلى تدمير إسرائيل.

وأضاف أن من المهم محاولة تجنب تصعيد العنف في المنطقة، وحذر “حزب الله” المدعوم من إيران من المخاطرة بشن هجوم على إسرائيل.

وقال: “أنا على اتصال وثيق مع الرئيس المصري السيسي، الذي لديه قنوات اتصال مع غزة. وسأتحدث مع الرئيس التركي أردوغان اليوم، وسأستقبل أمير قطر”.

وأضاف: “الثلاثة يمكنهم لعب دور مهم في تهدئة الوضع”.