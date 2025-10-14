المستشار الإعلامي للأنروا: إسرائيل تمنع حتى الآن دخول المساعدات إلى قطاع غزة

فلسطينيون ينتظرون للحصول على المياه وسط نقص في إمداداتها، في مدينة غزة، 3 سبتمبر 2025. رويترز

قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أنوروا) إن الوكالة وضعت أولوية لإعادة 140 ألف طالب إلى مقاعد الدراسة في قطاع غزة، بعد أن حرموا منها بسبب الحرب الإسرائيلية وكورونا.

وأكد أن هناك أطفال أعمارهم 10 سنوات لا يعرفون القراءة والكتابة، مشيرا إلى أن أكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة هم من الأطفال، وحتى الآن لم يحدث أي تغيير في ظروفهم.

وتشير الأرقام إلى أن حرب الإبادة الجماعية تسببت في حرمان أكثر من 70 ألف طالب وطالبة من مواليد 2006 و2007 من التقدم لامتحان الثانوية العامة، علاوة على استشهاد 4 آلاف طالب، في حين تقدم 4 آلاف آخرون للامتحان خارج قطاع غزة على مدى عامين.

وبشأن المساعدات، أشار أبو حسنة -في مداخلة مع قناة الجزيرة- إلى أن الوكالة لديها 6 آلاف شاحنة بها مواد غذائية تكفي لمدة 3 شهور، وأيضا بها مئات الآلاف من الخيام والأغطية التي تحتاج الوكالة إلى إدخالها فورا، وقال إن إسرائيل تمنع حتى الآن دخول هذه المساعدات إلى قطاع غزة.

وشدد على أن وكالة الأنروا جاهزة لتوزيع المساعدات على الناس إذا تم إدخالها، لأن لديها 12 ألف موظف في قطاع غزة وآخرين يعملون بعقود مؤقتة، بالإضافة إلى الآلاف من الذين يعملون في توزيع المساعدات والمواد الغذائية، كما أن لدى الوكالة خبرة في مجال توزيع المساعدات تمتد لأكثر من 76 عاما.

وكشف أن وكالة الأنروا وضعت خطة سيتم تطبيقها إذا أُدخلت المساعدات، في 3 مجالات، توزيع المواد الغذائية والأغطية والخيام، والصحة والتعليم.

وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني شدد -في تدوينة على حسابه بمنصة “إكس” مساء أمس الاثنين- على أنه “حان الوقت للسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع” إلى قطاع غزة، وذلك عقب تنفيذ عمليات تبادل أسرى إسرائيليين وفلسطينيين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.