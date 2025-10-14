الأربعاء 23 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 15 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المستشار الإعلامي للأنروا: إسرائيل تمنع حتى الآن دخول المساعدات إلى قطاع غزة

منذ 37 دقيقة
فلسطينيون ينتظرون للحصول على المياه وسط نقص في إمداداتها، في مدينة غزة، 3 سبتمبر 2025. رويترز

فلسطينيون ينتظرون للحصول على المياه وسط نقص في إمداداتها، في مدينة غزة، 3 سبتمبر 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أنوروا) إن الوكالة وضعت أولوية لإعادة 140 ألف طالب إلى مقاعد الدراسة في قطاع غزة، بعد أن حرموا منها بسبب الحرب الإسرائيلية وكورونا.

وأكد أن هناك أطفال أعمارهم 10 سنوات لا يعرفون القراءة والكتابة، مشيرا إلى أن أكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة هم من الأطفال، وحتى الآن لم يحدث أي تغيير في ظروفهم.

وتشير الأرقام إلى أن حرب الإبادة الجماعية تسببت في حرمان أكثر من 70 ألف طالب وطالبة من مواليد 2006 و2007 من التقدم لامتحان الثانوية العامة، علاوة على استشهاد 4 آلاف طالب، في حين تقدم 4 آلاف آخرون للامتحان خارج قطاع غزة على مدى عامين.

وبشأن المساعدات، أشار أبو حسنة -في مداخلة مع قناة الجزيرة- إلى أن الوكالة لديها 6 آلاف شاحنة بها مواد غذائية تكفي لمدة 3 شهور، وأيضا بها مئات الآلاف من الخيام والأغطية التي تحتاج الوكالة إلى إدخالها فورا، وقال إن إسرائيل تمنع حتى الآن دخول هذه المساعدات إلى قطاع غزة.

وشدد على أن وكالة الأنروا جاهزة لتوزيع المساعدات على الناس إذا تم إدخالها، لأن لديها 12 ألف موظف في قطاع غزة وآخرين يعملون بعقود مؤقتة، بالإضافة إلى الآلاف من الذين يعملون في توزيع المساعدات والمواد الغذائية، كما أن لدى الوكالة خبرة في مجال توزيع المساعدات تمتد لأكثر من 76 عاما.

وكشف أن وكالة الأنروا وضعت خطة سيتم تطبيقها إذا أُدخلت المساعدات، في 3 مجالات، توزيع المواد الغذائية والأغطية والخيام، والصحة والتعليم.

وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني شدد -في تدوينة على حسابه بمنصة “إكس” مساء أمس الاثنين- على أنه “حان الوقت للسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع” إلى قطاع غزة، وذلك عقب تنفيذ عمليات تبادل أسرى إسرائيليين وفلسطينيين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من أخبار العالم

تحقيق استقصائي لـ"رويترز": نظام بشار الأسد نفّذ عملية سرّية لنقل عشرات آلاف الجثث من مقبرة جماعية في القطيفة إلى موقع صحراوي قرب الضمير بريف دمشق
تحقيق لـ"رويترز": نظام بشار الأسد نفّذ عملية نقل عشرات آلاف الجثث إلى موقع سرّي
الصليب الأحمر يتسلم 4 جثامين أسرى إسرائيليين بغزة
في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.. الصليب الأحمر يتسلم 4 جثامين أسرى إسرائيليين بغزة
اندلاع حريق في حافلة بالهند
مقتل 19 شخصاً على الأقل بعد اندلاع حريق في حافلة بالهند

الأكثر قراءة

أضرار في جرافات في جنوب لبنان بعد غارات جوية إسرائيلية
تغيير قواعد اللعبة.. "اقتصاد الحزب الموازي" في مرمى إسرائيل
بلدية تنورين
بعد قرار وزارة الصحة.. بلدية تنورين: لإعادة الفحوص سريعًا
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
استراتيجية ترامب بعد غزة.. إيران على المحك ومستقبل "حزب الله" في الميزان