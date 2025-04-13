المصريون يشترون الذهب لحماية مدخراتهم من التضخم وتراجع الجنيه

مع تصاعد معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه المصري إلى جانب عدم استقرار سوق العقارات، يلجأ العديد من المصريين إلى الذهب كوسيلة لحماية مدخراتهم. فهو يُعتبر أداة فعالة للتحوط ضد مخاطر التضخم وتآكل قيمة العملة الوطنية، لا سيما في ظل القيود المفروضة على الاحتفاظ بالنقد الأجنبي.

العائد الاستثماري يفوق التضخم

وشهد الذهب في مصر قفزات سعرية ملحوظة خلال عام 2023. على سبيل المثال، ارتفع متوسط سعر غرام الذهب عيار 21 من 1782 جنيها في يناير/كانون الثاني إلى 2981 جنيها في ديسمبر/كانون الأول، محققا عائدا استثماريا بلغ 67.4%.

وحتى بعد خصم معدل التضخم البالغ 33.7% في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، بلغ العائد الاستثماري الحقيقي 33.7%، مما يؤكد تفوق الذهب كأداة استثمارية في تلك الفترة.

ووفقا لمجلس الذهب العالمي، بلغ حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال عام 2024 حوالي 50.1 طنا، منخفضا بنسبة 12% مقارنة بعام 2023.

وعلى الرغم من هذا التراجع السنوي، شهد الربع الرابع من 2024 ارتفاعا بنسبة 6% في المشتريات مقارنة بالربع نفسه من عام 2023، إذ بلغ إجمالي المشتريات 12.1 طنا.

الذهب يتفوق على الدولار والعقار

ويتفق عديد من المواطنين والتجار المصريين على أن الذهب أصبح الخيار الأفضل للادخار مقارنة بالدولار والعقارات.

قالت المصرية وفاء حلمي إنها فضّلت شراء الذهب المستعمل بعد حصولها على مبلغ مالي من بيع منزل العائلة، معتبرة إياه وسيلة آمنة للادخار، خاصة في ظل استمرار المخاوف من تصاعد الحروب في المنطقة.

من جانبه، أوضح محمود عبد الحميد، وهو مدير تسويق، أنه كان يحتفظ بالدولار كوسيلة لحماية مدخراته، لكنه تحول إلى الذهب بعد تحرير سعر الصرف وتجاوز الدولار حاجز 50 جنيها، مشيرا إلى أن أسعار الذهب تشهد ارتفاعا مستمرا، مما يجعله خيارا أفضل للادخار.

ويُفضل عديد من المستثمرين شراء السبائك والذهب المستعمل لتجنب خسارة قيمة المصنعية عند البيع. وفي هذا الصدد، يشير محمد حسين، مدير أحد متاجر الذهب بمدينة 6 أكتوبر، إلى أن السبائك تُعتبر أكثر أمانا وسرعة في إعادة البيع مقارنة بالمشغولات الذهبية.

كما لفت إلى أن ارتفاع أسعار الذهب أثر على حجم الشبكة التي يشتريها العرسان، إذ أصبح شراء كمية صغيرة من المشغولات الذهبية يتطلب مبلغا كبيرا من المال.

استثمار أكثر أمانا

ويرى بعض التجار أن الاستثمار في الذهب أصبح أكثر أمانا من العقارات، خاصة مع عدم التزام بعض شركات التطوير العقاري بمواعيد التسليم وزيادة أسعار الوحدات قبل التسليم.

في حين نصح إسلام أبو الذهب، شريك في أحد محلات الذهب بمحافظة الجيزة، بعدم شراء الألماس بهدف الادخار والاستثمار، لأنه يخسر ما يتراوح بين 10% إلى 25% من قيمته سنويا، نظرا لصعوبة إعادة بيعه.

أسعار الذهب في مصر حتى السبت 12 أبريل/نيسان 2025

ووفقا لبيانات موقع “آي صاغة”، سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5360 جنيها للغرام

عيار 21: 4690 جنيها للغرام

عيار 18: 4020 جنيها للغرام

الجنيه الذهب: 37 ألفا و520 جنيها

يُلاحظ أن أسعار الذهب تشهد ارتفاعا مستمرا، مما يعكس زيادة الطلب عليه بوصفه ملاذا آمنا، في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة.