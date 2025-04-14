المعارضة الفرنسية تلوح بتصويت لحجب الثقة بسبب ميزانية 2026

هددت أحزاب المعارضة الفرنسية اليوم الاثنين بالإطاحة بحكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو عبر تصويت بحجب الثقة بعد أن قال وزير المالية إن ميزانية العام المقبل ستتطلب توفير مليارات اليورو.

وليس من المقرر أن يجري تصويت على ميزانية 2026 حتى نهاية هذا العام، لكن الأمر يختبر بالفعل قدرة حكومة بايرو الذي تولى منصبه في ديسمبر كانون الأول على الصمود بعد أن أدى نزاع على ميزانية 2025 إلى إسقاط سلفه ميشيل بارنييه.

وقال وزير المالية إريك لومبارد في مقابلة مع تلفزيون بي.إف.إم أمس الأحد إن خطة خفض عجز الموازنة إلى 4.6 بالمئة من الناتج الاقتصادي في عام 2026 من 5.4 بالمئة هذا العام يتطلب توفير 40 مليار يورو.

ومن المقرر أن يُلقي بايرو، الذي نجا من جولات تصويت أخرى بحجب الثقة، كلمة عن الميزانية غدا الثلاثاء ويتوقع أن يحدد فيها الخطوط العريضة لإجراءات التقشف المرهقة المتوقعة.

ولم يقل آرثر ديلابورت، وهو مشرع ومتحدث باسم الحزب الاشتراكي، إن الحزب سيدعم التصويت بحجب الثقة، لكنه حث الحكومة على التعلم مما حدث لبارنييه الذي أدت جهوده لإقرار ميزانية 2025 المتقشفة إلى الإطاحة به.

ولم يتمكن بايرو من إقرار ميزانية 2025 إلا بعد تقديم تنازلات كبيرة للاشتراكيين القادرين على لعب دور حاسم في إسقاط حكومته إذا تحالفوا مع الأحزاب المتطرفة من اليسار واليمين.

وقال ديلابورت لرويترز “لا تملك هذه الحكومة أغلبية لإقرار مثل هذه الميزانية التقشفية… قلنا دائما إن هذه الحكومة تحت مراقبة المشرعين الاشتراكيين ولن نقبل بميزانية مليئة بتخفيضات المساعدات الاجتماعية ولا تستوعب الذين بوسعهم تقديم أكبر مساهمة”.

ولا تملك أحزاب اليسار واليمين المتطرفة أصواتا تكفي لإسقاط الحكومة دون دعم أحزاب اليسار الأخرى.