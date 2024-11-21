الخميس 19 جمادى الأولى 1446 ﻫ - 21 نوفمبر 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المعارض الأوغندي كيزا بيسيجي يقدم لمحكمة عسكرية

منذ 13 ساعة
الأوغندي كيزا بيسيجي

الأوغندي كيزا بيسيجي

A A A
طباعة المقال

مثل السياسي الأوغندي البارز كيزا بيسيجي أمام محكمة عسكرية في كمبالا بعد أن قالت زوجته إنه اختطف في كينيا المجاورة ونقل إلى أوغندا.

وتم تقديم بيسيجي (68 عاما)، وهو طبيب وأحد معارضي الرئيس يوري موسيفيني، إلى محكمة ماكيندي العسكرية العامة تحت حراسة عسكرية مشددة أمس الأربعاء.

وقال محاميه إيرياس لوكواغو لوكالة الصحافة الفرنسية إن بيسيجي ظهر في قفص الاتهام مع الحاج لوتالي كاموليجيا، وهو شخصية معارضة أخرى.

وقال لوكواغو إن الرجلين متهمان بحيازة سلاح وطلب “دعم لوجستي في أوغندا واليونان ودول أخرى بهدف المساس بالأمن القومي للبلاد”.

وأضاف أن موكله “نفى الاتهامات وطعن في اختصاص المحكمة لمحاكمته، وتم حبسه في سجن لوزيرا حتى الثاني من ديسمبر/كانون الأول”.

وفي وقت سابق، دعت زوجته، ويني بيانييما، الحكومة الأوغندية إلى إطلاق سراح زوجها على الفور.

وقالت بيانييما، وهي المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، إن زوجها اختطف السبت بينما كان في العاصمة الكينية نيروبي لحضور حفل إطلاق كتاب لسياسي آخر.

    المزيد من أخبار العالم

    وكالة الطاقة الذرية
    مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية يصدر قرارا ضد إيران
    الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    زيلينسكي: الهجوم الروسي بالصواريخ الباليستية تصعيد خطير في الحرب
    وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
    غزة تحت النار
    وزير الخارجية التركي: مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت تبعث الأمل بتحقيق العدالة

    الأكثر قراءة

    فشل مخططات حزب الله وإيران في سوريا
    قيادات حزب الله.. "النظام السوري كشفنا"
    المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين
    بعد "الإيجابية" اللبنانية.. هل يجد هوكشتاين "إيجابية مماثلة" في إسرائيل؟
    الحرب بين الجارتين روسيا وأوكرانيا مستمرة من دون حسم عسكري أو أفق لحل سياسي (أدوبي ستوك)
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    السويد وفنلندا تنشران إرشادات النجاة في زمن الحرب