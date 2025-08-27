المعهد الفرنسي للرأي العام: أغلب الفرنسيين يريدون حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة

كشف استطلاع رأي أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام لقناة إل.سي.آي التلفزيونية اليوم الأربعاء أن حوالي 63 بالمئة من الفرنسيين يريدون حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، في الوقت الذي يكافح فيه رئيس الوزراء فرانسوا بايرو لإنقاذ حكومة الأقلية التي يقودها.

استطلع المعهد آراء ألف شخص عبر الإنترنت في 26 أغسطس آب.

ويبدو أن حكومة الأقلية معرضة بشكل متزايد للإطاحة بها الشهر المقبل بعد أن قالت ثلاثة أحزاب معارضة رئيسية إنها لن تدعم بايرو في تصويت على الثقة أعلن رئيس الوزراء إجراءه في الثامن من سبتمبر أيلول بسبب خططه لإجراء تخفيضات شاملة في الموازنة.

وأثرت حالة الضبابية السياسية على الأسهم والسندات الفرنسية هذا الأسبوع.

وقرار حل البرلمان في يد الرئيس إيمانويل ماكرون وحده. وقال استطلاع الرأي إن 51 بالمئة من المشاركين يرون أن ماكرون لن يحل البرلمان.

وسيكون الحل البديل أمام الرئيس الفرنسي، في حالة خسارة بايرو في التصويت على الثقة، هو تشكيل حكومة جديدة.