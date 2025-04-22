المغرب.. انخفاض معدل التضخم السنوي خلال مارس

ذكرت المندوبية السامية للتخطيط، وهي هيئة الإحصاء المغربية الرسمية، الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين المحدد لمعدل التضخم تراجع إلى 1.6 بالمئة على أساس سنوي في مارس\آذار من 2.6 بالمئة في فبراير\شباط واثنين بالمئة في يناير كانون الثاني.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 2.2 بالمئة على أساس سنوي، وزادت أسعار المواد غير الغذائية 1.1 بالمئة.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين في مارس\آذار انخفاضا 0.3 بالمئة على أساس شهري.

وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تقلبا في الأسعار، 0.6 بالمئة على أساس شهري، وارتفع 1.5 بالمئة على أساس سنوي.