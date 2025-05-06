المغرب وموريتانيا يعززان شراكتهما في مجال التنمية المحلية واللامركزية

المغرب وموريتانيا يبحثان تعزيز التعاون في مجال التنمية المحلية

ناقش وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، الاثنين، مع الوزير الموريتاني المنتدب المكلف باللامركزية والتنمية المحلية يعقوب ولد سالم فال، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال مباحثات جرت في العاصمة المغربية الرباط، في إطار زيارة عمل يجريها ولد سالم فال إلى المملكة، تمتد بين 4 و8 مايو/ أيار الجاري، على رأس وفد يضم مسؤولين في قطاع الداخلية واللامركزية، بحسب ما نقلت وكالة المغرب الرسمية.

وأشاد الوزير الموريتاني في تصريح للصحافة، بتجربة المغرب في مجال الجهوية المتقدمة(برنامج حكومي لنقل العديد صلاحيات الوزارات إلى باقي المناطق) واللامركزية، واصفا إياها بـ”الناجحة”.

وأكد أن بلاده تسعى إلى توسيع وتطوير آفاق التعاون الثنائي في هذا المجال.

وأضاف أن الوفد الموريتاني “سيطلع على تفاصيل تجربة المملكة في مجال الجهوية المتقدمة واللامركزية”.

وتأتي هذه الزيارة في سياق مساعي الرباط ونواكشوط لتعزيز العلاقات الثنائية، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه المنطقة، وهو ما ترجم من خلال زيارات متبادلة بين كبار المسؤولين، وتوقيع اتفاقيات تعاون في مجالات متعددة.