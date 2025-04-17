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المغرب يتوقع نموا 4.2% على أساس سنوي في الربع/1

منذ 45 دقيقة
اقتصاد المغرب - تعبيرية

اقتصاد المغرب - تعبيرية

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توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الخميس أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا 4.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2025، وذلك بعد تباطؤ في نهاية 2024.

وعزت المندوبية التحسن المتوقع في النمو إلى انتعاش الأنشطة الزراعية 3.1 بالمئة.

وأشارت بياناتها إلى نمو الاقتصاد 3.6 بالمئة في الربع الرابع من 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق بدعم تحسن الطلب المحلي.

كما توقعت أن يستمر النمو الاقتصادي في الارتفاع بما يصل إلى 3.8 بالمئة في الربع الثاني من 2025 بدعم “تحول نحو الارتفاع في الأنشطة الفلاحية واستمرار تحسن الخدمات”.

    المصدر :
  • رويترز

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