الثلاثاء 8 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 30 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المغرب يخمد احتجاجات شبابية على التعليم والصحة وسط اعتقالات ومواجهات مع الأمن

منذ 20 ثانية
عنصران من قوات الأمن المغربية يعتقلان رجلا ضمن جهود لإخماد احتجاج شبابي-رويترز

عنصران من قوات الأمن المغربية يعتقلان رجلا ضمن جهود لإخماد احتجاج شبابي-رويترز

A A A
طباعة المقال

أحبطت السلطات المغربية مساء الاثنين، لليوم الثالث على التوالي، احتجاجات شبابية في عدة مدن، كانت تهدف للضغط من أجل تحسين نظامي الصحة العامة والتعليم.

ونظمت هذه الاحتجاجات مجموعة شبابية مجهولة باسم “جيل زد 212” عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وإنستجرام وتطبيق الألعاب ديسكورد.

وتمكنت الشرطة من اعتقال العشرات في مدن من بينها الرباط والدار البيضاء وأغادير وطنجة ووجدة، بينما شهدت العاصمة الرباط مواجهات قصيرة بين الأمن والمحتجين أثناء محاولتهم رفع شعارات أو التحدث إلى وسائل الإعلام. كما اعتقلت السلطات رئيسة جمعية حماية الطفل نجاة أنور أثناء تغطيتها الواقعة، قبل أن تطلق سراحها بعد ساعتين.

ورغم التصعيد الأمني، تمكن بعض المحتجين في وسط الرباط من الهتاف مؤقتًا بشعار “حرية، كرامة، عدالة اجتماعية”، وهو الشعار نفسه الذي رفعته احتجاجات 2011، والتي أدت حينها إلى إصلاح دستوري لنقل المزيد من السلطات من الملكية إلى الحكومة المنتخبة.

وقال إبراهيم (25 عامًا)، أحد المشاركين في الاحتجاج، قبل فراره من المكان: “نريد نظامًا صحيًا أفضل ومساءلة”. وفي الدار البيضاء، أغلق متظاهرون طريقًا سريعًا لفترة قصيرة، بينما أظهرت مقاطع فيديو انتشار الشرطة لتفريق الطلاب في أغادير بالقرب من الحرم الجامعي.

وتأتي هذه الاحتجاجات على خلفية الغضب الشعبي من سوء أوضاع المستشفيات ونقص الموارد الطبية، وسط ارتفاع البطالة في المغرب إلى 12.8%، فيما تصل النسبة بين الشباب إلى 35.8% وبين الخريجين إلى 19%، بحسب بيانات وكالة الإحصاء الوطنية.

ولم يصدر عن الحكومة أو السلطات القضائية أي بيان رسمي حتى الآن بشأن هذه الاحتجاجات أو الاعتقالات، ولم ترد وزارة الداخلية على طلبات التعليق.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

منسق أممي: نشعر بالفزع من تصاعد العمليات العسكرية في الضفة وغزة
منسق أممي: التهجير القسري للفلسطينيين مرفوض وينتهك القانون الدولي
ايطاليا تتضامن مع غزة
استطلاع لمعهد "إكسي": تضامن شعبي واسع مع فلسطين يحرج حكومة ميلوني
أطفال فلسطينيون في موقع غارة إسرائيلية على منزل في مدينة غزة، 26 سبتمبر 2025. رويترز
ترامب يدخل على خط غزة: مبادرة سلام أم مشروع وصاية دولية؟

الأكثر قراءة

رئيس الحكومة نواف سلام
أسابيع حرجة... والعين على موقف سلام
رئيس الحكومة نواف سلام
الرئيس سلام مصرّ على تنفيذ القرارات القضائية في ملف الروشة
دار حضانة
بعد إساءات بحق الاطفال.. إقفال دار حضانة معروفة في الأشرفية