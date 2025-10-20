الأثنين 28 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 20 أكتوبر 2025 |
المغرب يستهدف ميزانية قدرها 83 مليار دولار في 2026 بزيادة 5.5%

منذ 10 دقائق
علم المغرب

قدمت وزارة المالية المغربية، اليوم الاثنين، للبرلمان مشروع موزانة عام 2026 بقيمة إجمالية تبلغ 761.3 مليار درهم (83 مليار دولار)، بزيادة 5.5 بالمئة عن العام الماضي.

وتتوقع الحكومة في مشروع الموازنة الذي اطلعت عليه رويترز تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 4.6 بالمئة العام المقبل، مقارنة مع 4.8 بالمئة هذا العام، مشيرة إلى حالة عدم اليقين في السوق العالمية وافتراض جني محصول متوسط من الحبوب.

وقالت الحكومة إنها تتوقع تقلص العجز المالي إلى ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مقارنة مع 3.5 بالمئة هذا العام، حيث تواصل عوائد الضرائب المرتفعة تعويض زيادة الإنفاق.

    المصدر :
  • رويترز

