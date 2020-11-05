المغرب يعلن تمديد حالة الطوارئ بسبب استمرار تفشي كورونا

أعلنت المغرب، الخميس، عن تمديد حالة الطوارئ حتى 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا .

وتسجل المملكة في الآونة الأخيرة أعداداً مرتفعة من الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الشيء الذي رفع الحالات النشطة إلى أكثر من 37 ألف حالة.

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وبحسب بيان للحكومة المغربية، توصلت “العين الإخبارية” بنسخة منه، فإن مجلس الحكومة، الذي عُقِد، الخميس، في الرباط، قرر تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني حتى 10 ديسمبر، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد.

وسجَّل المغرب 5745 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأربعاء، ليصل عدد المصابين منذ بدء الجائحة إلى 235 ألفاً و310 حالات، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 82 حالةً ليصل عدد الوفيات إلى 3982.

وقالت وزارة الصحة المغربية إن حالات الشفاء وصلت إلى 193 ألفاً و886، مشيرةً إلى أن عدد الحالات الموجودة حالياً في طور العلاج هو 37 ألفاً و442.