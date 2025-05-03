المفوضية السودانية لحقوق الإنسان: الدعم السريع نفذت مجزرة بـ"مدينة النهود"

كشفت المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد ضحايا “مجزرة” ارتكبتها قوات الدعم السريع بحق المدنيين في مدينة النهود بولاية غرب كردفان (جنوب) إلى 300 قتيل، بينهم 21 طفلا و15 امرأة.

وقالت المفوضية الحكومية في بيان، إنها “تستنكر وتدين الانتهاكات التي قامت بها قوات الدعم السريع ضد المدنيين بمدينة النهود بولاية غرب كردفان من عمليات الاستهداف والتصفية والقتل المباشر للمدنيين”.

وأوضحت أن تلك الانتهاكات “أدت إلى مقتل 300 من المدنيين، بينهم 15 امرأة و21 طفلا، في مجزرة جديدة بحق المدنيين”.

والجمعة، أعلنت شبكة أطباء السودان، مقتل أكثر من 100 مدني، بينهم 21 طفلا و15 امرأة، في “مجزرة” ارتكبتها قوات الدعم السريع بمدينة النهود.

وذكرت المفوضية السودانية أن “الدعم السريع” أقدمت أيضا على “نهب الإمدادات الطبية والأسواق ومستشفى النهود”.

وأشارت إلى أن أرقام الضحايا “أولية وقابلة للزيارة بسبب محاصرة المدينة من جانب قوات الدعم السريع المتمردة ومنع المواطنين من مغادرة المدينة وإطلاق سراح المساجين”.

وناشدت المفوضية المجتمع الدولي “بالضغط على الأطراف المتنازعة لضمان حق المدنيين في مغادرة مناطق النزاع بأمان”.

ولم يصدر تعليق فوري من “الدعم السريع” بهذا الشأن.

والجمعة، أعلنت قوات الدعم السريع إحكام سيطرتها على مدينة النهود، وتسلم مقر رئاسة اللواء 18 مشاة للجيش السوداني بالمدينة، بعد معارك بين الجانبين.

وكانت مدينة النهود تحت سيطرة الجيش، وتحولت منذ يوليو/ تموز 2024 إلى العاصمة الإدارية المؤقتة لولاية غرب كردفان، عقب سقوط عاصمتها الأصلية “الفولة” بيد “الدعم السريع”.

ويخوض الجيش السوداني و”الدعم السريع” منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

ومؤخراً، بدأت تتراجع مناطق سيطرة “الدعم السريع” لصالح الجيش في عدة ولايات، خاصة في العاصمة الخرطوم، التي استعادت القوات النظامية فيها مقار مهمة مثل القصر الرئاسي، ووزارات حكومية، والمطار، ومقار أمنية وعسكرية.

وفي عموم السودان، لم تعد “الدعم السريع” تسيطر سوى على أجزاء من ولايتي شمال وغرب كردفان، وجيوب محدودة في جنوب كردفان والنيل الأزرق، إلى جانب 4 ولايات في إقليم دارفور.