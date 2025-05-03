السبت 5 ذو القعدة 1446 ﻫ - 3 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المفوض الأوروبي للدفاع: على إسبانيا رفع الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 3 - مايو - 2025 12:00 مساءً
مفوض الاتحاد الأوروبي للدفاع أندريوس كوبيليوس. رويترز

مفوض الاتحاد الأوروبي للدفاع أندريوس كوبيليوس. رويترز

A A A
طباعة المقال

قال مفوض الاتحاد الأوروبي للدفاع أندريوس كوبيليوس في مقابلة مع صحفية نشرت اليوم السبت إنه سيكون على إسبانيا زيادة الإنفاق الدفاعي إلى ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

يأتي هذا في الوقت الذي تذعن فيه دول أوروبية لضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها لإنفاق المزيد على الدفاع.

ومن المتوقع أن تتفق 23 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ومنها إسبانيا، خلال قمة الحلف في يونيو حزيران على رفع هدف الإنفاق الدفاعي فوق النسبة الحالية البالغة اثنين بالمئة من الناتج المحلي.

وقال كوبيليوس لصحيفة الباييس الإسبانية إن الهدف الجديد لمدريد سيكون إنفاق ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع لدرء خطر تعرض أوروبا لعدوان روسي، مضيفا أنه سيكون على عاتق الحكومة “إيجاد طريقة لزيادة الإنفاق الدفاعي في المستقبل القريب”.

ويدعو ترامب الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إلى رفع الإنفاق العسكري إلى ما يصل لخمسة بالمئة.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث في الثاني من أبريل نيسان إن بلاده، التي أنفقت 1.3 بالمئة على الدفاع في عام 2024 في أدنى نسبة بين أعضاء حلف شمال الأطلسي، ستحقق هدف الحلف بإنفاق اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع هذا العام، وهو ما يسبق بكثير الموعد النهائي الذي حددته لنفسها ليكون في 2029.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

فلسطينيون يحملون جثة شهيد أثناء بحثهم عن شهداء في موقع غارة إسرائيلية على منزل في جباليا شمال قطاع غزة في 2 مايو/أيار 2025. رويترز
غزة تحت القصف
28 شهيداً جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.. واستشهاد طفلة جوعاً نتيجة الحصار!
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.رويترز
إدارة ترامب تخطر موظفين بوكالة معنية بسلامة العمال بفصلهم
الحدود الهندية الباكستانية. رويترز
الهند تحظر الواردات من باكستان وسط تصاعد التوتر بعد مقتل سائحين

الأكثر قراءة

العمال في عيدهم يئنون.. وهذا ما كشفه الأسمر لصوت بيروت حول الزيادات على الأجور!
الصحة النفسية- تعبيرية
لعمر مديد بصحة... جربوا هذا المشروب صباحاً
مروحية إسرائيلية - تعبيرية
هل غادر شيخ عقل الدروز السويداء بمروحية إسرائيلية؟