المفوض الأوروبي للدفاع: على إسبانيا رفع الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي

قال مفوض الاتحاد الأوروبي للدفاع أندريوس كوبيليوس في مقابلة مع صحفية نشرت اليوم السبت إنه سيكون على إسبانيا زيادة الإنفاق الدفاعي إلى ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

يأتي هذا في الوقت الذي تذعن فيه دول أوروبية لضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها لإنفاق المزيد على الدفاع.

ومن المتوقع أن تتفق 23 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ومنها إسبانيا، خلال قمة الحلف في يونيو حزيران على رفع هدف الإنفاق الدفاعي فوق النسبة الحالية البالغة اثنين بالمئة من الناتج المحلي.

وقال كوبيليوس لصحيفة الباييس الإسبانية إن الهدف الجديد لمدريد سيكون إنفاق ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع لدرء خطر تعرض أوروبا لعدوان روسي، مضيفا أنه سيكون على عاتق الحكومة “إيجاد طريقة لزيادة الإنفاق الدفاعي في المستقبل القريب”.

ويدعو ترامب الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إلى رفع الإنفاق العسكري إلى ما يصل لخمسة بالمئة.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث في الثاني من أبريل نيسان إن بلاده، التي أنفقت 1.3 بالمئة على الدفاع في عام 2024 في أدنى نسبة بين أعضاء حلف شمال الأطلسي، ستحقق هدف الحلف بإنفاق اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع هذا العام، وهو ما يسبق بكثير الموعد النهائي الذي حددته لنفسها ليكون في 2029.