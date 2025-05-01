المقاتلات الأمريكية تستهدف مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في صعدة و الحديدة

رجل يمشي في موقع ضربة في مركز احتجاز يستضيف مهاجرين أفارقة، في صعدة، اليمن، 28 أبريل/نيسان 2025. رويترز

شنّت المقاتلات الأمريكية، فجر الخميس، غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في محافظتي صعدة و الحديدة.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، أن المقاتلات الأمريكية شنت 3 غارات على ثكنات ومخابئ وملاجئ عسكرية تابعة للحوثيين في مديرية كتاف جنوب شرقي محافظة صعدة، كما اسنهدفت بغارة واحدة مواقع عسكرية في منطقة الحوك وسط محافظة الحديدة المُطلة على سواحل البحر الأحمر.

وأشارت منصة “ديفانس لاين” وهي منصة يمنية رقمية تهتم بالشأن الأمني والعسكري، إلى أن المنطقة المستهدفة في منطقة الحوك، تضم بين جنباتها مطار الحديدة الدولي والقاعدة الجوية العسكرية، والمرافق التابعة للمطار.

وقالت المنصة، إن”الصور التي توثقها الأقمار الصناعية تكشف إنشاء الحوثيين، تحصينات عسكرية ومرابض وثكنات في مناطق محيط المطار”.

وبحسب إحصائية أجرتها “إرم نيوز”، بلغ إجمالي الغارات الأمريكية على مواقع الحوثيين في محافظة صعدة، نحو 217 غارة، وذلك خلال الفترة من الـ15 من مارس/آذار وحتى الـ27 من أبريل/نيسان الجاري، فيما بلغ إجمالي الغارات على محافظة الحديدة نحو 186 غارة، خلال الفترة ذاتها.

وفي 15 مارس/آذار الماضي، استأنفت الولايات المتحدة هجماتها ضد اليمن بعد أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب لجيشه بشن هجوم كبير ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بالقضاء عليها تماما.

لكن جماعة الحوثي تواصل هجماتها على مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متجهة إليها، قائلة إن هذه الهجمات رد على استئناف إسرائيل منذ 18 مارس/آذار الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.