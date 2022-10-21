المقاومة الإيرانية: مقتل أكثر من 400 شخص في صفوف المتظاهرين

فيما تتواصل الاحتجاجات في مدن مختلف من إيران، أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص في صفوف المتظاهرين.

وأضاف أنه وبحسب المعلومات التي تلقتها المعارضة، فقد تم اعتقال أكثر من 20 ألف شخص في البلاد.

يأتي ذلك فيما قال البيت الأبيض في تصريحات لقناة “الحدث” إنه يبحث عن طرق أخرى لمساعدة المحتجين السلميين في إيران، كما حمّل البيت الأبيض نظام إيران مسؤولية قمع الاحتجاجات السلمية التي تشهدها المدن الإيرانية.

كما دانت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر مقتل العشرات في التظاهرات المتواصلة في إيران.

وقالت في تصريحات لـ”الحدث” إن الاتحاد الأوروبي تبنى عقوبات ضد المسؤولين السياسيين الإيرانيين والمسؤولين عن الشرطة الذين تولوا أعمال قمع التظاهرات.

ومع تواصل الاحتجاجات في إيران في مناطق متفرقة من البلاد، لاسيما ليلاً، منذ منتصف الشهر الماضي، توعدت مجدداً السلطات الأمنية المتظاهرين بالتصدي لهم.

فقد اعتبر نائب قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني قاسم رضائي، في تصريحات الأربعاء أنه لا مكان للاحتجاج الذي يؤدي إلى “الفوضى والاضطراب وانعدام الأمن” وفق تعبيره.

كما شدد على أن القوى الأمنية لن تتسامح أبداً مع المتظاهرين الذين يسعون وراء مثل هذه الأهداف.”